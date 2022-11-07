Ağrı'da karşı şeride geçen otobüs, 2 kamyona çarparak yandı: 7 ölü, 11 yaralı (4)- Yeniden



Sayın yazı işleri müdürlerine,'Ağrı'da kazaya karışan yolcu otobüsü, tanker ve TIR alev aldı: 7 ölü, 11 yaralı' başlıklı haberimizi, kazaya ilişkin yeni ve detaylı bilgilerle yeniden veriyoruz.--------------------------------------Ramazan DEMİRSemih YARDIMCI/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Tutak ilçesinde, freninin patladığı belirtilen yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 kamyona çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi, hayatını kaybetti, 2'si ağır 11 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Tutak rampasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 EG 1164 plakalı, 18'i yolcu 21 kişinin bulunduğu, 'Van Yolu' firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü, Patnos'tan Tutak ilçesine giderken, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs, plakaları henüz belirlenemeyen 2 kamyona çarparak alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası çevredekilerin söndürmeye çalıştığı yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi, hayatını kaybederken, 2'si ağır 11 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos yolu uzun süre trafiği kapalı kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez

2022-11-07 16:56:59



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