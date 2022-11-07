Ağrı'da karşı şeride geçen otobüs, 2 kamyona çarparak yandı: 7 ölü, 18 yaralı (5)

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YARALI SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Ağrı Valisi Osman Varol, kaza bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Varol, Tutak rampasında saat 10.00 sıralarında şeker pancarı yüklü kamyonun devrildiğini, yolun tek şeride düşürüldüğünü söyledi. Vali Varol, daha sonra tek şeritten ilerleyen ve freni patladığı belirtilen yolcu otobüsünün karşı yönden gelen kamyona ardından devrilen kamyona çarparak alev aldığını söyledi. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 18 kişinin de yaralandığını söyleyen Varol, soruşturmanın sürdüğünü, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Tutak Ramazan DEMİR

2022-11-07 17:47:04



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