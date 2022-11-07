

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği, yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın çarpıştığı, 7 kişinin yaşamını yitirip, 18 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"7 Kasım 2022 tarihinde saat 13.45 sıralarında Tutak ilçemiz girişinde, 1 yolcu otobüsü ve 2 adet TIR'ın karıştığı trafik kazası neticesinde, kazaya karışan araçlarda yangın meydana gelmiştir. 10 adet ambulans, 2 adet UMKE aracı, 3 adet AFAD aracı ile olay yerine intikal edilerek ilk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2´si ağır, 16´sı hafif yaralı olmak üzere 18 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-11-07 18:24:38



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