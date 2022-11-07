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Ağrı'da karşı şeride geçen otobüs, 2 TIR'a çarparak yandı: 7 ölü, 18 yaralı (6)

DHA

Ağrı'da karşı şeride geçen otobüs, 2 TIR'a çarparak yandı: 7 ölü, 18 yaralı (6)


VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ağrı Valiliği, yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın çarpıştığı, 7 kişinin yaşamını yitirip, 18 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:
"7 Kasım 2022 tarihinde saat 13.45 sıralarında Tutak ilçemiz girişinde, 1 yolcu otobüsü ve 2 adet TIR'ın karıştığı trafik kazası neticesinde, kazaya karışan araçlarda yangın meydana gelmiştir. 10 adet ambulans, 2 adet UMKE aracı, 3 adet AFAD aracı ile olay yerine intikal edilerek ilk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2´si ağır, 16´sı hafif yaralı olmak üzere 18 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-11-07 18:24:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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