Ağrı'da otobüs kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

'TEŞHİSLERİN YAPILMASI LAZIM'
Vali Osman Varol, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bekleyen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla görüştü. Belediye başkanları ve kaymakamlarla geldiğini belirten Vali Varol, "Devlet her türlü imkanlıyla beraber sizlerin yanında. Ne ihtiyacınız, ne eksiğiniz varsa biz buradayız. Sürekli olarak adli tıpla görüşüyoruz. Derdimiz cenazelerimiz. Bir an evvel rahmetlilere vazifelerinin yapılmasını istiyoruz. Bizim arzumuz bugün bitirmek, yetişmezse sıkıntı yok. Burada sizi misafir de ederiz. Takdir edersiniz ki teşhislerin yapılması lazım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-11-08 16:09:55
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