Ağrı'da otobüs kazasında ölen 8 kişinin kimlikleri belli oldu (3)

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ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün TIR ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve vücudunda derin yanıklar bulunan Muhlise Işık (77) da tedavi gördüğü Erzurum´daki Şehir Hastanesi'nde, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Işık'ın da yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8´e yükseldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-11-08 21:04:14



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