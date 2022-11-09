Ağrı'daki kazada ölen 8 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edildi (2)

CENAZELER DEFNEDİLİYOR
Ağrı'nın Tutak ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri toprağa verilmeye başlandı. Bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından hastane morgundan alınan Emrah Solmaz (42), Eşref Tutak (40) ile otobüste yolcularından Ebrar Tatlı'nın (16) cenazeleri Ağrı'nın Patnos ilçesine getirilip, defnedildi. Tutak ile Solmaz, merkez Sütlüpınar Mezarlığı'nda yan yana açılan mezara, Ebrar Tatlı ise Doğansu köyünde yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)
Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI
2022-11-09 17:17:18
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