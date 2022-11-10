Muharrem İnce: Meclis'te grubu olan siyasi partiyle görüşülmesinde sakınca yok



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AK Parti heyetinin HDP Meclis Grubu'nu ziyaretiyle ilgili "Meclis'te bir siyasi partinin grubu varsa o siyasi parti, anayasa değişikliği konusunda oy kullanma hakkına sahipse görüşülmesinde hiçbir sakınca yoktur" dedi.

Memleket Partisi lideri İnce, Ağrı'da bir grup partili ve İl Başkanı Maksut Kösedağ ile Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi´nde esnafı ziyaret etti. Muharrem İnce, AK Parti heyetinin HDP Meclis Grubu'nu ziyaretiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda en net konuşan adam benim. Terörizmi desteklemiyorum. Türkiye´de bu sorunu makul yüzde 90 ile çözerim, diyorum. Önce birbirimize şu soruyu soracağız; 'Beraber mi yaşayacağız? Yan yana mı yaşayacağız? Ayrı ayrı mı yaşayacağız?'. Beraber yaşayacaksak Ağrı´da ayrı hukuk, Edirne'de ayrı hukuk olmaz. Aynı hukuk düzeni olacak. Meclis'te bir siyasi partinin grubu varsa o siyasi parti anayasa değişikliği konusunda oy kullanma hakkına sahipse görüşülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Muharrem İnce, Ağrı´da ne konuşuyorsa Rize´de de aynısını konuşur. Muharrem İnce'de geri vites yoktur. Bizim politikamız; bağımsız bir devlet, laik demokratik bir cumhuriyet, karma bir ekonomi, tarımda, eğitimde ve sağlıkta piyasanın koşullarına bırakmayan bir politika. Üreten bir Türkiye. Liyakati esas alan bir Türkiye. Yurtta barış, dünyada barışı savunan bir Türkiye" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-11-10 17:29:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.