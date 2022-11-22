Ağrı´dan 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye´ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giriş yapıp, ülke genelinde güvenlik güçlerince yakalanan 136 Afganistan uyruklu göçmen, gözetim altında tutuldukları İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nden ülkelerine gönderildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 136 Afgan, jandarma ve polis eşliğinde minibüslere bindirilerek, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı´na getirildi. Burada gerekli kontrolleri yapılan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağına bindirildi. Göçmenleri alan uçak, Afganistan´ın başkenti Kabil´e gitmek üzere havalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin ise süreceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-11-22 16:21:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.