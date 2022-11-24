Öğretmenden, öğretmen olan eski öğrencisine sürpriz kutlama 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenden, öğretmen olan eski öğrencisine sürpriz kutlama 

DHA

Öğretmenden, öğretmen olan eski öğrencisine sürpriz kutlama 


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenlik yapan Halis Aslan (42), Yeşilova köyünde öğretmen olan eski öğrencisi Yakup Alageyik'e (28), sürpriz yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ders işlediği sırada öğretmeni Halit Aslan'ı karşısında gören Yakup Alageyik, büyük şaşkınlık yaşadı. 
Eleşkirt Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Halis Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte Yeşilova köyünde kendisi gibi öğretmen olan eski öğrencisi Yakup Alageyik'i 24 Kasım Öğretmenler Günü´nde ziyaret edip, sürpriz yaptı. Ders işlediği sırada öğretmeni Halit Aslan'ı karşısında gören Yakup Alageyik, büyük şaşkınlık yaşadı. İki öğretmen birbirine sarılıp, 24 Kasım'ı kutlayarak iyi dileklerde bulundu.
'YETİŞTİRDİĞİMİZ ÖĞRENCİLER BU ÜLKEYE ARMAĞAN'
Yakup Alageyik'in 2007 yılında öğrenci olduğunu belirten Halis Aslan, "O günden bugüne geldik, çok şükür. Öğrencimiz ile birlikte olmak; hakikaten bize erdemlik kattı. Bir öğretmenin yetiştirmiş olduğu öğrenciler, onların en büyük hediyeleridir; bu ülkeye en güzel armağanıdır. Bu ülkeye, eğitim camiamıza böyle gençler yetiştirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Bu duygularla bütün meslektaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.
'GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM, GURURLANDIM'
Öğretmeni Halis Aslan'ı görünce çok mutlu olduğunu anlatan Yakup Alageyik, "Benim için çok büyük sürpriz oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Beklemediğim bir anda, derste içeri girildi. Gerçekten çok duygulandım, gururlandım. Bir nevi hocamdan bayrağı devralmış oldum. Çok duygulandım ve çok da gururlandım. Gerçi hocamın hala bayrak elinde ama inşallah bizlerde onlar gibi ülkemize, çevremize faydalı bireyler yetiştirebiliriz" diye konuştu. 
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de bütün öğretmenlerin 24 Kasım'ını kutladı. Daha sonra hep birlikte pasta kesildi, öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-11-24 10:37:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÖĞRETMENDEN, ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNE SÜRPRİZ KUTLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖĞRETMENDEN, ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNE SÜRPRİZ ...
Ağrı'da "İbrahim Çeçen Vakfı Hatıra Ormanı" 7 bin fidanla açıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da "İbrahim Çeçen Vakfı Hatıra Ormanı" 7 bin ...
(Görüntülü) AĞRI&#039;DAN 136 AFGAN GÖÇMEN, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AĞRI'DAN 136 AFGAN GÖÇMEN, ...
Ağrı´dan 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı´dan 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi
Ağrı'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.