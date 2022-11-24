Öğretmenden, öğretmen olan eski öğrencisine sürpriz kutlama 



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenlik yapan Halis Aslan (42), Yeşilova köyünde öğretmen olan eski öğrencisi Yakup Alageyik'e (28), sürpriz yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ders işlediği sırada öğretmeni Halit Aslan'ı karşısında gören Yakup Alageyik, büyük şaşkınlık yaşadı.

Eleşkirt Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Halis Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte Yeşilova köyünde kendisi gibi öğretmen olan eski öğrencisi Yakup Alageyik'i 24 Kasım Öğretmenler Günü´nde ziyaret edip, sürpriz yaptı. Ders işlediği sırada öğretmeni Halit Aslan'ı karşısında gören Yakup Alageyik, büyük şaşkınlık yaşadı. İki öğretmen birbirine sarılıp, 24 Kasım'ı kutlayarak iyi dileklerde bulundu.

'YETİŞTİRDİĞİMİZ ÖĞRENCİLER BU ÜLKEYE ARMAĞAN'

Yakup Alageyik'in 2007 yılında öğrenci olduğunu belirten Halis Aslan, "O günden bugüne geldik, çok şükür. Öğrencimiz ile birlikte olmak; hakikaten bize erdemlik kattı. Bir öğretmenin yetiştirmiş olduğu öğrenciler, onların en büyük hediyeleridir; bu ülkeye en güzel armağanıdır. Bu ülkeye, eğitim camiamıza böyle gençler yetiştirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Bu duygularla bütün meslektaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

'GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM, GURURLANDIM'

Öğretmeni Halis Aslan'ı görünce çok mutlu olduğunu anlatan Yakup Alageyik, "Benim için çok büyük sürpriz oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Beklemediğim bir anda, derste içeri girildi. Gerçekten çok duygulandım, gururlandım. Bir nevi hocamdan bayrağı devralmış oldum. Çok duygulandım ve çok da gururlandım. Gerçi hocamın hala bayrak elinde ama inşallah bizlerde onlar gibi ülkemize, çevremize faydalı bireyler yetiştirebiliriz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de bütün öğretmenlerin 24 Kasım'ını kutladı. Daha sonra hep birlikte pasta kesildi, öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-11-24 10:37:36



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