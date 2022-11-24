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Kadın futbol takımı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde erkek rakiplerini farklı yendi

DHA

Kadın futbol takımı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde erkek rakiplerini farklı yendi


Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)- Ağrı'da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenen futbol maçında kadınlar, erkek rakiplerini farklı yendi. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol takımı il protokolü tarafından oluşturulan rakiplerini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.Ağrı'da 7 yıl önce erken yaşta zorla evliliklerin önüne geçmek amacıyla 'Kız Çocukları Beyaz Gelinlik Yerine Forma Giysin' sloganıyla kurulan ASP Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol takımı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile il protokolünden oluşturulan erkek futbol takımı ile Ağrı Vali Lütfü Yiyenoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. Kadın hakemlerin yönettiği karşılaşma öncesinde her iki takımda ellerinde 'Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur', 'Kadına El Kalkamaz' ve 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir' yazılı pankartlarla sahaya çıktı.
20 dakikalık iki devre şeklinde oynanan müsabakada rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlayan ASP Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı maçı 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Karşılaşma sonrası her iki takım oyuncuları ve seyirciler müzik eşliğinde sahanın ortasında halay çekip eğlendi.
AĞRI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ BAYRAK: AMACIMIZ KADINA ŞİDDETİN DEĞİL, KADINA SAYGININ, KADININ VERDİĞİ EMEĞİN, KADININ HER PLATFORMDA GÖSTERDİĞİ BAŞARININ DİLE GETİRİLDİĞİ MUTLU GÜNLER 
Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kurum bünyesindeki kadın futbol takımının, erken yaşta zorla evliliklerin önüne geçmek amacıyla kurulduğunu söyledi. Hem il hem de bölge genelinde olumlu bir örnek olduklarını belirten Bayrak, kadın futbol takımının geçen sezon 2'nci ligin kapısından döndüğünü söyledi. Kadın Futbol Takımı'nın bu sezon 2'nci lige çıkacağına inandıklarını belirten Bayrak, "25 Kasım Kadına Karşı şiddetle Mücadele Uluslararası Günü kapsamında Ağrı'da düzenlenen birkaç faaliyetten bir tanesi de kadın futbol takımı ile il müdürlerinden oluşan erkek takımı arasında oynanan futbol karşılaşması oldu. Maç kadın futbol takımımızın üstünlüğü ile bitti. Amacımız kadına şiddetin değil, kadına saygının, kadının verdiği emeğin, kadının her platformda gösterdiği başarının dile getirildiği mutlu günler olmasıdır. Bize katkı sunan il müdürlerimiz, sporcu kızlarımız ve herkese çok teşekkür ederiz. Dileriz ki ilerleyen daha güzel günlerde, 25 Kasımlarda sadece başarılı kadınları anlattığımız daha güzel günlerde buluşmak" diye konuştu.
ASP GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KADIN FUTBOL TAKIMI OYUNCUSU TURUN: BURADA KADINLARIN GÜCÜNÜ KONUŞTURDUK ASLINDA
Kadına Yönelik Şiddete Hayır diyebilmek için bir maça çıktıklarını belirten ASP Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncusu Keziban Turun (20), maçı kazandıkları için duydukları mutluluğu dile getirdi. Turan, "Altı yıldır ASP Kadın Futbol Takımında oynuyorum. Genelde özellikle bizim bu bölgelerde kadınların futbol oynaması yadırganıyor. Bu günkü maçta kurum müdürlerimizle 'kadına yönelik şiddete hayır' diyebilmek için bir maç yaptık. Maçı kazandık. Burada kadınların gücünü konuşturduk aslında. Bizler mücadele ediyoruz. Ama bu mücadelemizin biraz daha desteklenmesini istiyoruz" dedi
FATMA NUR ULUTAŞ: SAĞ OLSUNLAR BİZLERE ÇOK NAZİK DAVRANDILAR
Futbolun sadece erkek sporu olmadığının altını çizen Fatma Nur Ulutaş (15) ise "Futbol denilince akla gelen ilk erkek sporu olmaması gerekiyor. Kadınlarda var. İllaki bu spor erkeklerin sporudur diye bir şey yok. Kadınlarda bu sporu yapıyor. Bugün il müdürlerimizle yaptığımız maçtan 6-1'lik skorla galip ayrıldık. Sağ olsunlar bizlere çok nazik davrandılar. Kurum müdürlerimize ve müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Kadınların var olduğunu tekrardan hatırlattılar. Kadınların ezilmeyeceğini, tekrar tekrar kadınların var olduğunu hatırlattıkları için teşekkür ederiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maç öncesi seremoni
Maçtan detay görüntüler ve atılan goller
Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Orhan Bayrak açıklama
Maç sonu galibiyet kupası verilmesi ve oyuncuları halay çekmesi
Futbolcular Keziban Turun ve Fatma Nur Ulutaş ile röportajDHA-Spor Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-11-24 14:08:32

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