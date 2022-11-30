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Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

DHA

Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Demir (84), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Atalay Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Demir, kaldırımda yürürken halk otobüsüne yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi. O sırada M.Y. yönetimindeki 06 FZK 40 plakalı otomobil, Demir´e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan yaşlı adam, kanlar içerisinde zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-11-30 19:42:18

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