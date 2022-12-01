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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu törenle hizmete açıldı

DHA

Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu törenle hizmete açıldı


Ramazan DEMİR/TUTAK (Ağrı), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında yaptırılan 70 kilometrelik bölünmüş kara yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.
Yapımı tamamlanan Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tutak ilçesine girişteki viyadükte yapılan törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Osman Varol, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve protokol üyeleriyle vatandaşları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene video konferans yöntemiyle bağlandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın ardından konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin dört köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır yaptığımız yatırımlar sayesinde, akaryakıttan, zamandan, kaza maliyetlerine kadar her yıl ülkece yaklaşık 55 milyar TL tasarruf sağlıyoruz. 29 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağımızın yanında 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatımız da devam ediyor. Bugün de serhat şehrimiz Ağrı'dan Patnos'a uzanan 70 kilometrelik kuzey-güney aksındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayacak Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu'nu açmanın heyecanı, mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yolumuz başta tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm olmak üzere Ağrı'nın sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu'nun tamamlanmasına katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ediyorum. Projemizin başta Ağrı olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 70 kilometrelik bölünmüş yolun kurdelesi davul-zurna eşliğinde kesildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-12-01 15:46:50

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