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İran'dan giriş yaptılar, ayakkabılarının tabanında uyuşturucu ele geçirildi

DHA

İran'dan giriş yaptılar, ayakkabılarının tabanında uyuşturucu ele geçirildi


Ramazan DEMİR/ AĞRI,(DHA)İRAN'dan Türkiye'ye gelen 3 kişinin ayakkabılarının tabanında metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, küçük yaştaki şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılarak çocuk destek merkezine teslim edildi. 
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Doğubayazıt Büro Amirliği tarafından yapılan kontrollerde İran'dan Türkiye'ye giren 3 kişide arama yapıldı. Şüphelilerin üst aramasında E.N.'nin ayakkabı tabanında 539,17 gram, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen T.H.'nin ayakkabı tabanında ise 532,71 gram metamfetamin bulundu. M.L. isimli şüphelinin sırt çantasında ise 506,39 gram sıvı, 7 paket halinde 2 kilo 123 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 İran uyruklu şüpheli, adliyeye çıkarıldı. E.N. ve M.L. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanırken, çocuk yaştaki T.H. adli kontrol kararı ile serbest kaldı. T.H., çocuk destek merkezine teslim edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-12-05 17:33:29

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