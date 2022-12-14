Bağırsaklarından 432 gram Afyon sakızı çıktı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde ayakkabılarının içerisinde 522 gram metamfetamin ele geçirilen İran uyruklu A.G. ile bağırsaklarında 432 gram Afyon sakızı tespit edilen aynı ülke vatandaşı R.R., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçe merkezi girişinde İran uyruklu R.R. ve A.G.´yi durdurup, üzerlerini aradı. Aramada, şüphelilerden R.R.'nin ayakkabısının içerisine zulalanmış 2 paket halinde 522,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Durumundan şüphelenilen A.G., mahkeme kararıyla muayene için Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.G.´nin röntgen çekiminde bağırsaklarında yabancı madde tespit edildi. A.G.´nin doğal yollarda çıkardığı maddenin 55 kapsül halinde 432 gram Afyon sakızı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-12-14 11:40:45



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