Ağrı'da 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde bir TIR´ın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, bir kişinin İran'dan Türkiye´ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. İran´dan gelen C.D. yönetimindeki TIR, durdurularak arama yapıldı. TIR´ın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü C.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-12-20 21:10:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.