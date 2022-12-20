Ağrı'da 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde bir TIR´ın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, bir kişinin İran'dan Türkiye´ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. İran´dan gelen C.D. yönetimindeki TIR, durdurularak arama yapıldı. TIR´ın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü C.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-12-20 21:10:34



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