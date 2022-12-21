Önce ayakkabıları, ardından güvenlik kamerasını çaldılar

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da bir siteye girip, dairelerin önündeki çok sayıda ayakkabı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasını da alıp, kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Bir siteye otopark bölümünden giren 2 kişi, dairelerin önündeki çok sayıdaki ayakkabıyı çaldı. Bu sırada 2 şüpheli, güvenlik kamerasını fark etti. Şüpheliler, kamerayı da söküp, aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise başka bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şikayet sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-12-21 09:15:00



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