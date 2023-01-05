Atık malzemelerle yapılan kütüphaneler, öğrencilerin ilgisini çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık malzemelerle yapılan kütüphaneler, öğrencilerin ilgisini çekiyor

DHA

Atık malzemelerle yapılan kütüphaneler, öğrencilerin ilgisini çekiyor


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, okullarda tamamen atık malzemeler kullanılarak kurulan kütüphaneler, otantik ortamıyla öğrencilerin hem okuma isteğini artırdı hem de geri dönüştürülebilir atıkların kullanımıyla ilgili bilinçlenmelerine katkı sağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projeleri kapsamında, Ağrı'daki 13'ü sıfır atıktan olmak üzere toplam 600 okulda kütüphane kuruldu. Okulda ve çevrelerinde kullanılmayan malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yapılan kütüphanelerden yararlanan öğrenciler, öğrendikleriyle artık hiçbir atık malzemeyi çöpe atmadıklarını belirtti.
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında 600 okulda kütüphane kurduklarını belirterek, "Bunlardan 13'ü tamamen sıfır atık malzemelerden oluşturuldu. Özellikle bu kütüphanelerimizde öğrencilerimiz daha severek kitap okuyup, vakit geçiriyorlar. Kitap okumanın yanında bu kütüphanelerimiz aynı zamanda kültür sanat merkezleri olarak da kullanılıyor. Buralarda çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Dolayısıyla bu kütüphanelerimiz ilimize heyecan getirdi. Çocuklarımız kütüphanede vakit geçirmek için can atıyorlar. Ayrıca kütüphanelerimiz çocuklarımız için her zaman açık. İstedikleri vakitte girip çıkabiliyorlar. İlimizde yürütülen 'Okulum Benim Evim' projesi kapsamında da akşam geç saatlere kadar öğrencilerimiz gelip faydalanabiliyor. Kütüphanelerimiz aynı zamanda atıl malzemelerden oluşturulmaları yönüyle öğrencilerimize üretim alışkanlığı da kazandırdı. Buralarda öğrencilerimiz hem üretiyor hem de severek kitap okuyorlar" diye konuştu.
'ÖĞRENCİLERİMİZ SINIFÇA GELİP KİTAP OKUYORLAR'
Hamur ilçesindeki Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Selim Çelik, okullarında atık plastik malzemeler, meyve ve sebze kasaları, palet, okulun eski yatakları, sıralar, masalar, sandalyelerin yanı sıra duvara çizilen renkli resimlerle kurdukları kütüphanede öğrencilerin, boş vakitlerinin çoğunu değerlendirdiğini kaydetti. Atık malzemelerden yaptıkları kütüphanenin otantik ve doğal ortamıyla ilgi çektiğini anlatan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında bizler de okulumuzda atık malzemelerden oluşan kütüphanemizi kurduk. Kütüphanemizi öğretmen ve öğrencilerimizle 10 gün gibi kısa sürede kurduk. Pansiyonumuzda kullanılmayan ranzalardan, kırık dökük ürünlerden, araba lastikleri gibi malzemelerden faydalandık. Öğrencilerimiz için çok güzel okuma ortamı oluştu. Kampanya çerçevesinde kütüphanemize kitaplar da kazandırdık. Şu an 1500'ün üzerinde kitabımız var. Bunların yanında birçok oyun malzemelerimiz de var. Öğrencilerimiz için çok güzel bir imkan oldu. Haftanın belli günlerinde kitap okuma saatlerimiz var. Öğrencilerimiz sınıfça gelip kitap okuyorlar. Bunun dışında da boş vakitlerinde gelip zamanlarını değerlendiriyorlar. Şu an bu kütüphanemizle birlikte ilçe içerisinde en fazla kitap okuma oranına ulaşan okul konumuna ulaştık. Bu kütüphane, aynı zamanda öğrencilerimize de farkındalık yarattı. Her malzemeyi atmıyorlar. Atık malzemeleri değerlendirmeye başladılar. Evlerinde çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Yine okulda anaokulu öğrencileri için atık malzemelerden çeşitli oyuncaklar yapmaya başladılar. Yani bu kütüphaneler çok yönlü bir şekilde öğrencilerimiz üzerinde olumlu etki bırakmış durumda" dedi.
'TASARRUF ETMEYİ ÖĞRENDİK'
Okulda eğitim gören 11'inci sınıf öğrencisi Hediye Işık ise atık malzemelerden kütüphane kurma aşamasında, arkadaşlarıyla atıklardan çeşitli materyaller yapmayı öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:
"2022 yılı şubat ayında kütüphanemizi öğretmen ve arkadaşlarımızla yaptık. Aslında burası atık materyallerden oluşan çok güzel bir kitap okuma yeri. Geçen yıl atık tekerlekler, kasalar, sıralar, sandalyeler gibi malzemeleri kullanarak yaptık. Bize çok büyük faydası oldu. Daha öncesinde de zaten okulumuzda uygulanan belli okuma saatleri vardı. Bu kütüphane okuma isteğimizi arttırdı. Okuma saatlerinde buranın ortamından dolayı öğretmenlerimizden izin isteyip kütüphaneye gelip kitap okuyoruz. Burası bize atık materyalleri değerlendirme alışkanlığı da kazandırdı. Burayı yaptıktan sonra artık atık malzemeleri hemen çöpe atalım değil de nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu düşünceyle atık her malzemeyi yeni bir malzeme haline getirebiliyoruz. Yine evlerimizde de bu atık malzemeleri değerlendiriyoruz. İllaki atık her malzemeyi ya ev için ya da çocuklar için kullanılan oyuncağa dönüştürebiliyoruz. İster istemez hepimizde oluşan düşünceler bunlar. Kütüphanemizde çok fazla kitap var. Biz çok memnunuz. Kitapların yanında satranç gibi oyun setlerimiz de var. Aslında her materyalin işe yaradığını gördük. Bunları nasıl kullanacağımız önemli. Bu kütüphanelerin bize okuma alışkanlığının yanında en büyük katkısı, atık malzemeleri çöpe atmak yerine bambaşka şekillerde kullanabileceğimizi göstermesi oldu. En basitinden her şeyden tasarruf etmeyi öğrendik diyebilirim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-01-05 10:14:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ Rektörü Karabulut ile Başsavcı Yalçınöz, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut ile Başsavcı Yalçınöz, "Yılın ...
Ağrı'da sahte külçe altın ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da sahte külçe altın ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.