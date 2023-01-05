Ağrı´da 189 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatör tutuklandı

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Ramazan KARABAĞ/KARS, (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 189 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olarak gözaltına alınan 12 şüpheliden 6´sı tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmenlerin İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye´ye girişini organize ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 adrese baskın yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 12´si gözaltına alındı, 189 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6´sı tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-01-05 14:35:58



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