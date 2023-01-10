Afganistanlı 138 kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi 

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI, Erzurum ve Iğdır'da yakalanan 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

Göç İdaresi koordinasyonunda Ağrı, Erzurum ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin işlemleri tamamlandı. Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yollanan göçmenler, Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-01-10 16:00:41



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