İshak Paşa Sarayı'nda İTÜ iş birliğiyle restorasyon



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da geçen yıl 295 bin 600 yerli ve yabancı turistin gezdiği İshak Paşa Sarayı'nın orijinal haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Osman Varol, "Amacımız, halihazırda olan projeleri çıkarıp sonrasında geçmişte yapılan çalışmalardan istifade ederek İshak Paşa Sarayı'nı o gravürlerde gördüğümüz, 2 katlı orijinal haline döndürmek" dedi.

Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinden İshak Paşa Sarayı'nın orijinal haline dönüştürülmesi için Ağrı Valiliği ve İTÜ iş birliğiyle çalışma başlatıldı. 1720-1768 yıllarında yapıldığı tahmin edilen sarayda, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, incelemede bulundu. Akademisyenlerle birlikte sarayı gezen Vali Osman Varol, İshak Paşa Sarayı'nı geçen yıl 295 bin 600 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi. Tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığını kaydeden Varol, yapılacak restorasyon çalışması ile sarayın, gravürlerde görülen orijinal görüntüsüne kavuşturulacağını söyledi.

'İSHAK PAŞA SARAYI'NIN OLMADIĞI TÜRKİYE TANITIMI MÜMKÜN DEĞİL'

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin önemli birikime sahip olduğunu vurgulayan Vali Varol, şunları söyledi:

"İshak Paşa Sarayı, malumunuz Anadolu coğrafyasındaki en önemli sivil mimari eserlerimizden bir tanesi hatta Osmanlı dönemi için imparatorluk saraylarından sonra en önemli sivil mimari eseri, diyebiliriz. Çok uzun bir süre içerisinde inşa edilmiş bir saray. Aynı zamanda hem bölgesinin hem de o dönemdeki Osmanlı coğrafyasının sanatsal unsurlarını ve teknik özelliklerini bünyesinde barındıran gerçekten hazine gibi bir saray. Ecdadımızın Anadolu'ya nakşettiği çok önemli eserlerden bir tanesi. Bu eserin böyle bir büyük ilgi görmesinden de bizler çok büyük memnuniyet duyarız. Dikkat ederseniz İshak Paşa Sarayı'nın olmadığı Türkiye'nin tanıtıldığı bir video göremezsiniz. İshak Paşa Sarayı'nın olmadığı bir Türkiye tanıtımı mümkün değil. Türkiye'de hemen hemen bütün yurttaşlarımızın gelip görmeyenlerin bile dimağında yer edinmiş bir saray burası. Çok sembolik ve ikonik bir görüntüsü vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinden bir tanesi. Bu kadar çok ilgi çekmesi de bizleri memnun ediyor. Tabi bizler bununla yetinmiyoruz. Dikkat ederseniz sarayımızın etrafında bu bölgeyi zenginleştirecek bir çevre düzenlemesi veya gelen misafirlerimizin rahat bir şekilde kalabileceği tesisleşme tarzında önemli çalışmalarımız var" diye konuştu.

Vali Varol, konuşmasına şöyle devam etti:

"En önemli çalışmamız; şu anda devam eden valiliğimiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasındaki iş birliği ile sarayın orijinal haline döndürülerek tamamen restorasyonunun yapılması ile ilgili bir proje. Bu gerçekten ses getirecek önemli bir çalışma. İTÜ ekipleri ile toplantımızı gerçekleştirdik. Üniversitemizden hocalarımız şu anda birtakım incelemelerde bulunuyor. Öncelikle hali hazırda olan projeleri çıkarıp daha sonrasında geçmişte yapılan çalışmalardan istifade ederek İshak Paşa Sarayı'nı o gravürlerde gördüğümüz 2 katlı orijinal haline tamamen döndürmek. Muhafaza için yapılmış bu plastik ve cam yapıları tamamen kaldırmak. Sarayın tamamen yapıldığı o en güzel haline döndürülmesi ile ilgili bir çalışmamız var. Tabi bu uzun soluklu, detaylı bir çalışma. Bunu yapmak için de biz bu alanda Türkiye'de bu konuda ciddi bir birikime sahip İTÜ Mimarlık Fakültesi'ni tercih ettik. İnşallah öncelikle restorasyon çalışması ile ilgili projeyi ortaya koyup daha sonrasında ise bir finans kaynağı yaratarak belki sponsor desteği ile sarayımızı inşallah tamamen ayağa kaldırmayı arzu ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-01-13 10:19:25



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