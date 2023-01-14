Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Ağrı buz kesti. Sıcaklığın sıfırın altında 12,5 derece ölçüldüğü kent merkezindeki bir su deposunda buz sarkıtları oluştu.
Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk nedeniyle hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar evlerinden çıkmadı. At arabalarıyla taşımacılık yapanlar, atların sırtına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Geçmişte Fatih Mahallesi'nin su ihtiyacının karşılandığı ancak günümüzde kullanılmayan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki su deposunda dev sarkıtlar oluştu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ağrı merkez ve ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle:
Ağrı -12.5, Diyadin -13.6, Doğubayazıt -13.7, Eleşkirt -13, Hamur -14, Patnos -8.5, Taşlıçay -14.4, Tutak -10
ARDAHAN -19.9 DERECE
Bu arada soğuk hava bölgedeki diğer kentlerde de etkili oluyor. Meteoroloji verilerine göre dün gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan´da -19.9, Erzincan´da -4.4, Erzurum´da -13, Iğdır´da -8.6, Kars´ta -14.3, Muş´ta ise -2.3. olarak ölçüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-01-14 13:23:57
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