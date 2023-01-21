Ağrı'nın köy okullarındaki çocuklara İzmir'den karne hediyesi



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)İZMİR İyilik Bulaşıcıdır Derneği üyeleri, Ağrı'nın Diyadin, Hamur ve Patnos ilçelerine bağlı dağ köylerindeki 190 öğrenciyi karne hediyesiyle sevindirdi. Kışlık giysinin yanı sıra kırtasiye malzemesi de dağıtan derneğin kurucu üyesi Haluk Turaloğlu, "Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gelmiş durumdayız. Şimdi iyilik söz konusu olunca mesafenin hiçbir anlamı olmuyor. Biz İzmir'de de çocuklarımızın kalben yanlarındayız ama buraya gelip yerinde görmek, onlarla birlikte olmak, bu coğrafyayı da görmek apayrı bir duygu" dedi.

Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yapan Lütfü Yiğit'in girişimleri sonucu İzmir İyilik Bulaşıcıdır Derneği üyeleri, kışlık giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeleriyle Ağrı'ya geldi. Patnos ilçesine bağlı Günbeli, Diyadin ilçesine bağlı Mutlu ve Hamur'un Sarıbuğday köylerine giden Yiğit ve dernek üyeleri, 190 öğrenciye bot, mont, atkı, bere, kol saati, gözlük, kırtasiye malzemesi gibi hediyelerini verdi. Gönüllülere eşlik eden kadın kuaförler de kız çocuklarının saç bakımlarını yaptı.

`ÇOCUKLARIN YANINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRİYORUZ´

Diyadin'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 metre rakımlı Mutlu köyünde çocuklara hediyelerini teslim eden İzmir İyilik Bulaşıcıdır Derneği üyesi ve emekli astsubay Haluk Turaloğlu, dezavantajlı bölgelerde çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Dağ köylerindeki çocukların karne heyecanına götürdükleri çeşitli hediyelerle ortak oldukları için mutlu olduklarını belirten Turaloğlu, "İzmir´den çocuklarımıza karne hediyesi getirdik. Bu sene bizler dezavantajlı bölgelerimizdeki okullarımızı planlamaya aldık. İmkanlar yettiğince bu bölgelerde okuyan çocuklarımıza hediyeler ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu hediyelerimiz pahada hafif şeyler ama burada önemli olan çocuklarımızın yanlarında olduğumuzu onlara hissettirebilmek. Onların yalnız olmadıklarını, onları desteklediğimizi onlara anlatmak istiyoruz. Türkiye´nin bir ucundan bir ucuna gelmiş durumdayız. Şimdi iyilik söz konusu olunca mesafenin hiçbir anlamı olmuyor. Biz İzmir´de de çocuklarımızın kalben yanlarındayız ama buraya gelip yerinde görmek, onlarla olmak, bu coğrafyayı da görmek apayrı bir duygu. Bu noktada çocuklarımızın her zaman arkalarında olmamız ve onları desteklememiz gerekiyor. Ben buradan bütün Türkiye´ye seslenmek istiyorum. İyilik bulaşıcıdır. Lütfen çocuklarımıza iyiliklerle destek olalım. Çocuklarımız geleceğimizdir" diye konuştu.

`3 BİNE YAKIN ÖĞRENCİMİZE ULAŞMIŞ OLDUK´

'İyilik bulaşıcıdır' sloganıyla eşi Hatice Bolat Yiğit'le yola çıktıklarını söyleyen mimar Lütfü Yiğit de köylerde okuyan bütün çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Karne haftasında çocukları hediyelerle sevindirmek istediklerini kaydeden Yiğit, şunları söyledi:

"Hamur Sarıbuğday, Patnos Günbeli ve Diyadin Mutlu köylerimizde okuyan toplam 180 öğrencimize karne hediyeleri ulaştırdık. Bot, mont, kırtasiye, saat ve gözlük gibi çeşitli hediyelerimiz oldu. Bunun yanında bu köylerimizde birçok öğrencimize hayatlarında ilk kez tattıkları yiyecekler, pastalar ikram ettik. Amacımız çocuklarımıza yalnız olmadıklarını ve onları düşünen birilerinin olduğunu onlara hissettirmek. Türkiye´nin her bir yerinden gönüllüler çeşitli hediyeler gönderdi. Bu hediyeleri gönderen, katkı sağlayan bütün dostlara çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 85 köy okulumuzdaki toplam 3 bine yakın öğrencimize ulamış olduk. Amacımız bu tarz dezavantajlı bölgelerimizdeki çocuklarımızın kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak. Çocuklar bizleri gördüklerinde, onlar için bir şeyler yaptığımızı gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Bu yüzden biz 'İyilik bulaşıcıdır' diyoruz. İmkanı olan herkesi bu tarz bölgelerimizdeki çocuklarımızla buluşmaya davet ediyoruz."

İzmir'den gelen karne hediyelerini alan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı. Diyadin ilçesine bağlı Mutlu köyünde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zelal Çelik, "Karnemle teşekkür belgesi de aldım. Karne sevinci yaşarken aynı zamanda bize hediyeler getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-01-21 09:59:13



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