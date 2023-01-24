Ağrı'da buzlanan yolda askeri araç devrildi: 2 asker şehit

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)TÜRKİYE-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde devriye görevi yapılan askeri araç, buzlanma nedeniyle kayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır duvarı bölgesinde meydana geldi. İran sınırındaki hudut duvarında devriye görevi yapılan, Kozlu Karakolu Gökay Taburu'na ait askeri araç, buzlanma nedeniyle kayıp uçuruma devrildi. Kazada yaralanan 2 asker, Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerler, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerlerin cenazelerinin, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirileceği belirtildi. Şehit askerlerin Yozgat ve Hatay nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-01-24 15:38:53



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