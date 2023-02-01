Ağrı'da 86 köy yolu kardan kapalı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Hafta sonu başlayıp, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 91 personel, 8 mobil ekip ve 82 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle devrilen bir traktör römorku, ekiplerce kurtarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-02-01 10:50:15
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