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Ağrılı kadınlar, depremzedelerin üşümemesi için kışlık giysi dokuyor

DHA

Ağrılı kadınlar, depremzedelerin üşümemesi için kışlık giysi dokuyor


Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)-AĞRI'da halk eğitim merkezlerinde kurs gören kadınlar, usta öğreticilerle birlikte depremzedelere gönderilmek üzere kışlık giysi dokuyor. 
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili etkileyen depremler, tüm Türkiye'yi sarstı. Deprem felaketinin ardından Ağrı Halk Eğitim Merkezi'nde çeşitli kurslara katılan kadınlar, kışlık giysi dokumak için gönüllü oldu. Halk eğitim merkezinin dikim atölyesinde eğitim alan kadın kursiyerler, gönüllüler ve usta öğreticiler tarafından battaniye, polar, çocuk giysisi yapmaya başladı. Kadınların hazırladığı ürünler halk eğitim merkezi çalışanları ve gönüllüler tarafından paketlenerek deprem bölgesine gönderiliyor. 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat, depremzedeler için hayırseverlerin destekleri ile kumaş temin edildikten sonra çalışmalara başladıklarını belirtti. Hazırlanan yüzlerce ürünün Ağrı Valiliği ve AFAD koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırıldığını ifade eden Polat, "Kursiyerlerimiz, usta öğreticilerimiz ve gönüllüler tarafından gelen talep doğrultusunda battaniye, çorap ve kışın sıcak tutabilecek ürünleri üretmeye başladık. Kumaşları temin ettikten sonra gönüllülerimiz, kursiyerlerimiz, usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimizin katkıları ile deprem bölgelerine yollanmak üzere yüzlerce battaniye, polar ve çocuk giysisi hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak üzere paketliyoruz. Öncelikle herkes gibi bizler de çok üzgünüz. Bundan sonraki süreçte de Ağrı Halk Eğitim Merkezi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. 
'YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ' 
Halk eğitim merkezi usta öğreticilerinden İpek Altıntaş, "Kadın arkadaşlarla birlikte atölyemizde battaniye, polar, çocuk giysisi yaptık. Oturup izlemek istemedik. Allah katkıda bulunan herkesten razı olsun. Burada herkes gönüllü olarak çalışıyor. Sağ olsunlar müdürlerimiz de bizlere destek verdi. Çok şükür güzel şeyler ortaya çıktı. Bebek battaniyeleri, orta boy battaniyeler, çocuk giysileri yaptık. Gerçekten çok üzgünüz. Burada oturduğumuz yerden iyi temennilerle bir şeyler yapamayacağımızı anladık ve harekete geçtik. Ürünlerimizi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-02-12 09:41:59

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