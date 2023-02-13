Doğu buz kesti: Tekman: -32,7 (2)

ARAÇLARINI BATTANİYE VE BRANDALARLA SARDILAR
Ağrı, bu kış mevsiminin en soğuk gecelerinden birini yaşadı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 26,1 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde vatandaşlar, araçlarını donmaması için battaniye ve brandalarla sardı. Vatandaşlar, kent merkezinde yürürken, atkılarla yüzlerini kapatmaya çalıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-02-13 12:30:42
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