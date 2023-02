Ağrı'ya getirilen depremzede öğrencilere destek ziyareti

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve 56 rehber öğretmen, depremin vurduğu illerden aileleriyle kente getirilen öğrencileri ziyaret ederek, psikososyal destek sağlıyor. Eğitimlerine devam edebilmeleri için çocukların çeşitli okullara kaydını da yaptıran Kökrek, "Deprem bölgesinden gelen ailelerimizin çocuklarına isterlerse evlerinde, isterlerse okullarında, isterlerse etüt merkezlerinde, kütüphanelerde özel ders vermeyi planlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu kentlerden depremzedeler, Ağrı'ya getirilerek ev ve yurtlara yerleştirildi. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, aileleriyle gelen çocuklara yönelik psikososyal destek çalışması başlattı. Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığındaki 56 rehber öğretmen, tek tek ziyaret ettikleri ailelere, yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için eğitimler veriyor. Rehber öğretmenler, bir taraftan da çocukların okullara kaydını gerçekleştiriyor.

Rehber öğretmenlerle ziyaret ettikleri depremzede ailelerin çocuklarına hediyeler veren Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğrencilerin okullara kayıtlarının yapılmasının yanı sıra derslerinden geri kalmış olanlara yönelik de özel ders uygulaması başlatacaklarını söyledi. Öğrencilerin isteklerine göre gerek evlerinde gerek okul, kütüphane ve etüt merkezlerinde görevli öğretmenler tarafından özel ders verileceğini belirten Kökrek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı, ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Devletimizin ne türlü imkanı varsa onu sağlamak üzere ailelerimize geldik. Buradaki öğrencilerimizin bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretimden kopmamaları amacıyla psikolojik, maddi ve manevi her türlü desteği verme adına ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Allah bütün vatanımızı milletimizi korusun. Bir daha böyle felaketleri yaşatmasın inşallah. Bundan sonraki süreçte de ailelerimizin her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bundan sonra ailelerimizle sürekli iletişim halinde olacağız. Malumunuz önümüzdeki hafta pazartesi günü okullar açılıyor. Çocuklarımızın kayıtlarını alıyoruz. Pazartesi günü çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları adına bugünden kayıtlarını tamamlayacağız. Pazartesi günü de çocuklarımız inşallah öğretmen ve arkadaşları ile okullarına başlayacaklar. Ayrıca Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aynı zamanda deprem bölgesinden gelen ailelerimizin çocuklarına isterlerse evlerinde, isterlerse okullarında, isterlerse etüt merkezlerinde, kütüphanelerde çocuklarımıza özel ders vermeyi planlıyoruz. Geri kalmış oldukları derslerinden öğrencilerimizin bu tür uygulamalarla açıklarını kapatacaklarına inanıyoruz. Sınava girecek 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimize de özel paket programlar da hazırladık. Bu çocuklarımızı da aynı zamanda sınavlara hazırlayacağız ve derslerinden geri kalmamaları için her türlü tedbiri alacağız."DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

