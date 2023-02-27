Depremzede Ecrin´e doğum günü sürprizi



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´a koordinatör vali olarak atanan Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte depremzede Ecrin Kocakaya´ya (9) doğum günü sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak atanan Ağrı Valisi Osman Varol, deprem bölgesinde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile çadır ve konteyner kentleri gezerek vatandaşların taleplerini dinledi. Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Kenti´nde kalan Ecrin Kocakaya´nın doğum günü olduğunu öğrenen Varol ile Sayan, ona sürpriz yaptı. Varol ile Sayan, pastayla gelerek Ecrin´in doğum gününü kutladı. Kızılay gönüllüleri ve arkadaşlarıyla pasta kesen küçük Ecrin, büyük mutluluk yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-02-27 22:17:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.