Afganistanlı 136 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´da yurda farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren 136 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderilerek sınır dışı edildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 138 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-03-01 15:42:50



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