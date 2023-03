Yürüme güçlüğü çeken depremzedeye tekerlekli sandalye hediye edildi

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)OSMANİYE'deki evleri depremde ağır hasar görünce çocuklarıyla birlikte Ağrı'ya gelen yürüme güçlüğü çeken Fatma Var'a (80), hayırsever bir vatandaş tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye'deki evleri ağır hasar gören Fatma Var, birlikte yaşadığı kızı ve torunlarıyla Ağrı'ya getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nezahat Çeçen Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarını araştıran Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, Fatma Var'ın yaşlılık sebebiyle yürümede zorluk çektiği için tekerlekli sandalyeye gereksinimi olduğunu belirledi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hayırsever bir iş insanının hediye ettiği tekerlekli sandalyeyi kızı ve torunlarıyla yurtta yaşayan Fatma Var'a teslim etti. Kore gazisi eşini 3 yıl önce kaybeden Fatma Var, tekerlekli sandalyenin hayatını biraz daha kolaylaştıracağını belirterek, teşekkür etti. Torunu Arda'nın yardımıyla tekerlekli sandalyeye binen Fatma Var, bir süre yurt binasını gezdi.

Ağrı'da misafir edilen depremzede ailelerin her türlü ihtiyacının valilik koordinesinde karşılandığını belirten Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Ağrı'ya deprem bölgesinden gelerek misafir ettiğimiz ailelerimizden bir tanesinin ziyaret ettiğimiz esnada tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendik. İsmini vermek istemeyen bir hayırsever vatandaşımız aracılığı ile kendisine tekerlekli sandalye temin ettik. Ayrıca, vatandaşlarımızın diğer ihtiyaçlarını da belirledik. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını tespit ederek not aldık. Hepsini gidermek üzere gerekli çalışmaları yapacağız. Ayrıca, bakanlığımızın talimatları doğrultusunda öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını da karşıladık. Karşılamaya da devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-03-15 09:51:49



