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İran plakalı TIR'da 1 ton 982 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

DHA

İran plakalı TIR'da 1 ton 982 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da polisin, İran plakalı TIR'da yaptığı aramada, 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun, bu yıl bir defada en çok uyuşturucu ele geçirilen operasyon olduğunu açıkladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında İran plakalı bir TIR´ı durdurdu. Narkotik köpekleri Lucky ve Alfa ile yapılan aramada, 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili İran uyruklu G.J. ve M.R. gözaltına alındı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 ton 982 kilogram uyuşturucunun bu yıl bir defada en çok uyuşturucu ele geçirilen operasyon olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-03-15 14:52:40

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