Yapı malzemeleri laboratuvarında binaların deprem performansları analiz edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce binanın yıkılması, ülke genelinde yapıların depreme dayanaklığını gündeme getirdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) hem kente hem de bölge illerine bu alanda hizmet verebilmek için Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı kurdu. Akademisyenlerin görev aldığı laboratuvarda, yeni yapılan binaların beton dayanırlıkları belirlenecek ve deprem performansları analiz edilecek. Mevcut binalardan karot numuneler alınarak, laboratuvardaki gerekli işlemlerin ardından beton test pres makinesinde beton dayanımı tespit edilecek. Deprem performans analizinin yapılacağı çalışmalar kapsamında, donatı tespit cihazı ile donatı yerleri ve çapları belirlenerek binanın rölöve projesi çıkartılacak. AİÇÜ'de kurulan laboratuvar, talep olması halinde bölgedeki diğer illere de hizmet edecek. Laboratuvarda incelenen bina ya da yapılarda, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, güçlendirilme projeleri ya da binaların yıkılıp, yeniden yapılması noktasında öneri sunulacak.

Laboratuvarda, beton kalıp numuneleri, karot alma, beton test pres, donat çekme makineleri bulunduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Casim Yazıcı, "Burada yeni ve eski her türlü yapının deprem performans analizini yapmaktayız. Mevcut binalardan karot alarak, bunları test ederek beton dayanımlarını ve binaların deprem performans analizini yapmaktayız. Ağrı bölgesine ve çevre illere deprem performans analizi ve aynı zamanda yapı malzemeleri araştırma laboratuvarı bünyesinde testler yapmaktayız. Bu testler sonucu binaların yapı güvenliği belirlenmektedir. Bu analizler sonucunda ihtiyaç halinde güçlendirme projelerini veya binanın yıkılıp yeniden yapılmasını önermekteyiz. Bu laboratuvarımız, bağımsız bir kuruluşa bağlı olması nedeni ile güvenirliliğini arttırmaktadır. Ayrıca laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kuruluşu tarafından da akredite edildi" dedi.

KAMPÜSTEKİ BİNALAR İNCELENECEK

Ülke genelinde vatandaşların, ertelemeden başta deprem olmak üzere her türlü doğal afete karşı tedbir alması gerektiğini belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, şunları söyledi:

"Hem Ağrı'mızın hem de üniversitemizin acil ihtiyacı olan depremsellik anlamında binaların güçlendirilmesi, tespiti ve geleceğe dönük yaşamında daha kaliteli hale gelmesi hususunda önemli bir yapı denetimi laboratuvarı açtık. Bu laboratuvarımızda hem üniversitemize hem şehrimize ve bölgemize de hizmet vereceğiz. Laboratuvarda depremle ilgili yapı denetimi ile ilgili her türlü testi yapabileceğimizi ve hem mevcut yapıların hem de önümüzdeki yıllarda yapılacak yapıların depremselliğe daha dayanıklı yapılar oluşturulması ve daha sağlam yapıların oluşturulması için gereken hazırlıklarımızı yaptık. Arkadaşlarımız bu hafta itibarı ile birinci etapta her ne kadar dayanıklılıkları bilinse de üniversitemizdeki bütün binaların testini yapacağız. İkinci etapta da şehrimizde talep eden bütün vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Bir aylık bir süredir sahada görev yapan gerek öğretim görevlilerimiz gerekse de yapı işleri daire başkanlığındaki görevli arkadaşlarımız, teknik elemanlarımız ve inşaat mühendislerimiz deprem bölgelerinde devletimizin organizasyonu çerçevesinde çalışmalar yaptılar. Tecrübeli bir ekibimiz var."

2000 YILI ÖNCESİ BİNALARIN TESTİ

Ağrı'da 1999 yılı öncesi binaların çoğunlukta olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, "Laboratuvarımız Ağrı'mız için de bu ciddi bir ihtiyaç. Çünkü özellikle 1999 yılı öncesi yapılan binaların çoğu bugünkü deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar. Dolayısıyla bunların tespit edilmesi çok önemli. Allah muhafaza, her an bir deprem yaşayabilme bir durumumuz var. Bu depremlerden sonra da gördük ki 'Deprem öldürmez, yapı öldürür' sloganı oluştu. Tedbirsizlik öldürür. Dolayısıyla bizler de tedbirimizi hem gelecek yapılar için alacağız hem de özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binalarımızın özellikle depremselliği ile ilgili detaylı incelenerek testlerini yapacağız. Buradaki eksiklikleri gidererek vatandaşlarımızın hem psikolojik hem de daha rahat yaşamalarına katkı sağlamaya çalışacağız. Buradan da bütün hemşehrilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Kesinlikle 'benim binam sağlamdır' demesinler. Mutlaka gerekli yerlere başvurularını yaparak, binalarının yapılarının sağlamlığını kontrol etsinler. Böylece yarın, öbür gün Allah muhafaza bir deprem yaşadığımızda bir daha bugün yaşadığımız sorunları yaşamayalım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

