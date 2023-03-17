Savcı Sayan, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

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AĞRI, (DHA)AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan (52), milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Savcı Sayan, konuya ilişkin açıklama yapmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-03-17 15:36:58



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