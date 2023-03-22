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Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı

DHA

Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Savcı Sayan, AK Parti´ye milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. 
14 Mayıs'ta yapılacak 28´inci dönem milletvekili seçiminde aday adaylığı başvurusu için AK Parti Ağrı İl Başkanlığına gelen Savcı Sayan, güzel işler yapmak için bir arada olacaklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör ile görüşen Sayan, "İnşallah çok daha güzel günlerde, daha güzel işler yapmak için bir arada olacağız. Bugün son gün, birazdan müracaatımı yapacağım inşallah, ayın 16´sında istifamı vermiştim. Ben 2019 yılında Ağrı´ya geldiğimde hiç kimsenin kazanacağıma ihtimal verdiğini görmedim. Bütün anketlerde 20 puan gerideydik, ben bismillah dedim ve mahalle mahalle, cadde cadde gidip anlattım, anlatmaya çalıştım. Sağ olsun halkımız bütün anketleri ters köşe yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız izin verdi, 'Nereden aday olmak istiyorsun? dedi, ben Ağrı´dan aday olmak istediğimi söyledim. Biz yine el ele vereceğiz, Ağrı´dan, Patnos´tan başlayarak Hamur, Tutak, Eleşkirt, Doğubayazıt, Taşlıçay, Diyadin demeden, köy köy gezeceğiz, birlikte Ağrı´yı en güzel yere getirmek için mücadele edeceğiz, kardeşlik duyguları içerisinde bu işi başaracağız.  4 yıl boyunca mutlaka hatalarımız olmuştur ama bunların hiçbirinin bilerek yapılmadığına inanmanızı istiyorum, hepinizin bende hakkı var, lütfen haklarınızı helal edin, ben bütün haklarımı helal ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-03-22 19:52:25

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