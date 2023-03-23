Kombi hırsızları, 186 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da polis ekipleri, bir iş yerinin kapısını kırıp 2 kombiyi çalan 3 şüpheliyi kameralardan 186 saat görüntü izleyerek yakaladı.

Fırat Mahallesi'nde gece geç saatlerde bir iş yerine kapıyı kırıp giren şüpheliler, 2 kombiyi çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 22 iş yeri ve binayla KGYS kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 186 saatlik görüntüyü izleyen polis, 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-03-23 11:33:26



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