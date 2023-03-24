Ağrı'da 9 hırsızlık şüphelisi tutuklandı



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan 9 şüpheli tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Mart ayında yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olaylarının failleri olarak 28 suç kaydı olan M.Y., 22 suç kaydı olan A.Ş., 22 suç kaydı olan M.Y., 29 suç kaydı olan B.U., 39 suç kaydı olan G.Y., 19 suç kaydı olan Ö.K., 48 suç kaydı olan A.Ö.,19 suç kaydı olan Ö.K. ve 2 suç kaydı olan K.T. yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-03-24 10:40:10



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