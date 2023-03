Ağrı'da 4 bin kişiye Kızılay'dan iftar yemeği

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)TÜRK Kızılay, ramazanla birlikte Ağrı'da belirlenen 4 bin kişiye iftar yemeği dağıtmaya başladı. Aşçıların dev kazanlarda pişirdiği yemekler, 18 mahalleye araçlarla dağıtılıyor. Ramazan boyunca ailelerin yemeklerini karşılayacak olan Türk Kızılay, bayram öncesinde de 2 ton bayram şekeri dağıtmayı planlıyor.

Ramazan hazırlıklarını hayırsever vatandaşların destekleriyle tamamlayan Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Asım Sabri Ülker Aşevi´nde, ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği yapıyor. Aşçıların dev kazanlarda pişirdiği yemekler, sefer kaplarına yerleştiriliyor. Aşevine yakın yerlerde oturan vatandaşlar, iftar yemeklerini kendileri alırken 18 mahallede yaşayan ailelere araçlarla dağıtımı yapılıyor. Her gün farklı bir menü hazırlayan aşçılar, 4 bin kişiye iftarda sıcak yemek imkanı sunuyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarımıza başlamıştık. İlk günden itibaren yemeklerimizi iftar programına göre hazırladık. Hazırlanan yemeklerimiz ramazan ayında her gün 4 bin ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaşıyor. Bu yemeklerimizi araçlarla direk mahalle mahalle, sokak ve caddeleri dolaşarak, kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Tabi 4 bin kişilik iftar yemeğinin yanında bütün ihtiyaç sahibi ailelerimize sahurluk gıdalarda dağıtacağız" dedi.

3 MİLYON LİRA ZEKAT DAĞITILACAK

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 3 milyon lira zekat dağıtımı yapmayı planladıklarını belirten Tatlı, "Belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin banka hesaplarına ya da T.C kimlik numaralarına para yatırılacak. Bunun yanında 11 ilimizi etkileyen bir deprem felaketi yaşadık. Hem yemek hem de diğer programlarımızın tamamında ilimize misafir olarak gelen depremzede ailelerimizi de dahil ettik. Şu anda ilimizde misafir edilen herkese bin liralık bir ödeme yapacağız. Yine üniversitemizdeki butik mağazamızda da depremzede ailelerimizin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü´müz ile birlikte başlattığımız 'Bir koli, bir sınıf' projesi ile de ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Her okulumuza bu kapsamda koliler bırakıldı. Kolileri öğrenci, öğretmen ve velilerimiz kendi elleri ile doldurup, dağıtımını yapabiliyorlar. Ayrıca bu kolilerimizin bir kısmını depremzede ailelerimize, bir kısmını da deprem bölgesine göndereceğiz. Geçen yıl bu projeden 3 bin gıda kolisi almıştık. Bu yıl 5 bin koli alma gibi bir planlamamız var. İnşallah bağışçılarımızdan daha fazlası gelir ve bizlerde bunları ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

2 TON BAYRAM ŞEKERİ

Ramazan´ın son iki günü bayram şekeri dağıtımının başlayacağını ifade eden Tatlı, şunları söyledi:

"Ramazan ayının son iki günü nasip olursa 2 tona kadar bir bayram şekeri dağıtım planlamamız var. Sağ olsunlar insanlarımız depremden etkilenen 11 ilimize çok yoğun bir destek zaten vermişlerdi. Hemen akabinde Ramazan ayı geldi. Yine insanlarımız bu ayda da bağışlarını, fitre ve zekatlarını getirmeye devam ediyorlar. Bizlerde elimizde tespit ettiğimiz ailelerimizin tamamına dağıtmaya devam ediyoruz. Burada bağışçılarımızın ve hayırseverlerimizin desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Allah herkesten razı olsun."(DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

