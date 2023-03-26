 6 çocuğu var, kimliği yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

 6 çocuğu var, kimliği yok

DHA

 6 çocuğu var, kimliği yok


Ramazan DEMİR / AĞRI,(DHA)AĞRILI 70 yaşındaki Makbule Işık'ın 6 çocuğu var ama bir kimliği yok. Doğduktan sonra ailesi tarafından nüfusa kaydı yaptırılmadığı için Muş'un Bulanık ilçesinde Hüseyin Aktaş ile dini nikahla evlendirilen Makbule Işık'ın dünyaya getirdiği çocukları kumasının üzerine yazdırıldı. Hastalandığında kumasının kimliğiyle tedavisi yaptırılan Makbule Işık, "Çocuklarımın kimliğinde anne yerinde benim ismim yazsın. Ben bu dünyada var olmak istiyorum" dedi. 
Ağrı'da yaşayan Ayşen-Hamit Işık çiftinin 15 çocuğundan 9'uncusu olarak dünyaya gelen Makbule Işık'ın nüfusa kaydı yaptırılmadı. Nüfus cüzdanı olmadığı için okula da gidemeyen Makbule Işık, evlilik çağına gelince ailesi tarafından Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan Hüseyin Aktaş'la dini nikahla evlendirildi. Bulanık'a gelin giden Makbule Işık'ın kimliği olmadığı için eşi Hüseyin Aktaş, resmi nikahı ikinci eşine yaptırdı. Makbule Işık'ın dünyaya getirdiği 6 çocuğu da nüfusta resmi nikahlı kumasının üzerine kaydettirildi. Hastalandığında kumasının ya da yakınlarının kimliğiyle tedavisi yaptırılan Makbule Işık, zor bir yaşam sürdü. 
Ağabeyi Kemal Işık ile yeğenlerini ziyarete geldiği Ağrı'da, kimlik çıkarmak isteyen Makbule Işık'a nüfus kaydı olmadığı gerekçesiyle olumsuz cevap verildi. Diğer kardeşlerinin kimliğinin babası vefat etmeden önce çıkarıldığını anlatan Makbule Işık, büyük sıkıntılar çektiğini söyledi. Türkçe bilmediği için yeğeni Celal'in tercümanlık ettiği Işık, "70 yaşındayım. 6 tane çocuğum var. Kocam ile dini nikahla evlendik. Çocuklarım kocamın ikinci eşi olan kumamın üzerine kaydedildi. Ben istiyorum ki kimliğim olsun. Şimdiye kadar çok büyük sıkıntılar çektim. Hep kumamın ya da başkalarının kimliğini kullanmak zorunda kaldım. Kimliğim yok diye doktora gidemiyorum. Tedavi olamıyorum. Oy kullanamıyorum. Hiçbir şeyden faydalanamıyorum. Yaşayan bir ölü gibiyim. Varlığım ve yokluğum belli değil. Çocuklarıma annelik bile edemedim. Ben bir an önce kimliğimin çıkarılmasını istiyorum. Çocuklarımın kimliğinde anneleri olarak benim ismim yazılsın istiyorum" diye konuştu.
9'u kız, 6'sı erkek 15 çocuklu bir ailenin evladı olduğunu anne adının Ayşen, baba adının da Hamit olduğunu söyleyen Makbule Işık, bütün bunları anlatmasına rağmen kendisine kimlik verilmediğini belirtti.
'KARDEŞİM MAĞDUR, HASTANEYE BİLE GÖTÜREMİYORUZ
Ağrı'ya ziyaretine gelen kardeşi Makbule'nin çok mağdur olduğunu ifade eden ağabeyi Kemal Işık (83), şunları söyledi:
"Kız kardeşim evlenme çağına gelince babam dini nikah ile elendirdi. 6 tane çocukları oldu. Çocukları kumasının üzerine kaydedildi. Şimdi kimliği olmadığı için hiçbir şey yapamıyor. Şimdiye kadar hep başkalarının kimliği üzerinde doktora gidip geliyordu. Çok mağdur durumda. Şimdiye kadar defalarca nüfus müdürlüklerine başvuru yaptık ama olmadı. Muş'ta da Ağrı'da da kimlik alamadık. Çok eski dönemlerde bizler köyde yaşıyorduk. O yüzden doğunca babam kardeşimi kütüğe kaydetmedi. Biz de ihmal ettik. Babam ve annem vefat edince de kütüğe kaydı yapılmadı ve o gün bu gündür bu şekilde geldi. Hastaneye götüremiyoruz, tedavi olamıyor. Hiçbir haktan faydalanamıyor. Çocukları ile kalıyordu. Ağrı'ya misafirliğe gelmişti. Ben de gitmesine izin vermedim. Şu an ben ve yeğenlerim ilgileniyoruz. Bir an önce kimliğinin çıkmasını istiyoruz."
Halasının kimliğini çıkarmak için yaptıkları girişimlerin hep sonuçsuz kaldığını belirten yeğeni Celal Işık da  "Halamın kimliğinin çıkması için devlet büyüklerimizin yardımını bekliyoruz. Bu mağduriyet giderilsin. Türkçe bilmediği için kendini ifade edemiyor. Kimlik olmadığı için okula da gidememiş. Kendisi, her vatandaş gibi oy kullanmak istiyor, haklarından faydalanmak, bir yeri ağrıdığı zaman da hastanede tedavi olmak istiyor. Ama olmuyor, yapamıyor. Kimliği olmadığı için özel hastaneye bile götüremiyoruz. Halamın bütün kardeşlerin kimliği var ama onun yok. Aslında 2 halamın daha çıkmamıştı. Ancak onlar dedem hayattayken eşleri ile başvuru yapıp kimliklerini çıkardı. Ama halam dini nikah ile evli olduğu için eşi de ikinci evliliği yapınca kimliği çıkmamış. Şu an hasta ve hastaneye götüremiyoruz. Bir an önce kimliğinin çıkmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-03-26 10:27:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aras Dağları'nda karlar erimeye başladı
YEREL HABERLER Aras Dağları'nda karlar erimeye başladı
Ağrı'da 4 bin kişiye Kızılay'dan iftar yemeği
YEREL HABERLER Ağrı'da 4 bin kişiye Kızılay'dan iftar yemeği
Ağrı Belediye Başkanlığına Metin Karadoğan seçildi
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanlığına Metin Karadoğan seçildi
Ağrı Belediye Başkanı, AK Parti´li Metin Karadoğan oldu
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı, AK Parti´li Metin Karadoğan ...
Ağrı'da 9 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da 9 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Ağrı'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.