Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler ağır yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, AğrıErzurum kara yolu, Eleşkirt ilçesi Güneykaya köyü mevkisinde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 76 AAN 334 plakalı TIR ile karşı yönden gelen M.S.Y. yönetimindeki 81 AAG 881 TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda sıkışan her iki şoför de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraları sonucu çıkarılarak hastaneye götürüldü. TIR'lar ise bölgeden çekiciyle kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-03-31 17:40:24
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