Ağrı'da alacak kavgasında amcasını öldürdü, yengesini yaraladı



AĞRI, (DHA)AĞRI'da amca ve yeğen arasında alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Doğan A.'nın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu amca yaşar A. (42) hayatını kaybetti, eşi Ayfer A. (37) ise hafif şekilde yaralandı.

Olay, Merkez 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Aynı bahçe içerisinde bulunan iki farklı evde oturan Doğan A. (30) ile amcası Yaşar A. arasında traktör satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Amca-yeğen arasında oluşan husumet bugün silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan tartışmanın ardından Doğan A., amcası Yaşar A.'ya av tüfeği ile ateş etti. Açılan ateş sonucu Yaşar A. başından ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Ayfer A. (37) ise seken saçmaların isabet etmesi ile hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yaşar A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eşi Ayfer A´nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Doğan A. ise olay yerinde suç aleti tüfekle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı AĞRI, (DHA)-

2023-04-07 20:43:57



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