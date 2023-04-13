Ağrı´da akrabalar kavga etti; 1 ölü 1 yaralı



AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Diyadin ilçesine bağlı Oğuloba köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay bugün saat 17.00 sıralarında Diyadin ilçesine bağlı Oğuloba köyünde meydana geldi. Koyunlarını otlatmaya çıkaran Rıza Bakır ile oğlu Mecnun Bakır, akraba oldukları Murat Bakır ve Bilgin Bakır kardeşler ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Mecnun Bakır yanında bulunan tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Bilgin Bakır başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Bakır ise ağır yaralandı.

Olay sonrası köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Murat Bakır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldığı. Durumu ağır olan bakır, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Bilgin Bakır´ın cenazesi ise Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, akraba iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Mecnun Bakır ile babası Rıza Bakır gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-04-13 21:50:32



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