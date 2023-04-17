85 yaşında, beline sardığı afyon sakızı ile yakalandı

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA) AĞRI'da İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada M.K.(85) beline sardığı 3 kilo 200 gram Afyon sakızı ile yakalandı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı'nda İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste yolculuk eden Türk vatandaşı M.K.'nin 3 kilo 200 gram afyon sakızını beline sardığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli M.K., hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-04-17 11:53:04
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