Bayram sabahı annesini öldürdü



Ramazan DEMİR / AĞRI,(DHA)AĞRI'da, Muhammed Gündoğdu (29), bayram namazı saatinde tartıştığı annesi Sabiha Gündoğdu'yu (50) bıçakla öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde merkez Abide Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Muhammed Gündoğdu, babası bayram namazına gittikten sonra annesi Sabiha Gündoğdu ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Muhammed Gündoğdu, mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile annesini yaraladı. Daha sonra Gündoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sabiha Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Annenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Muhammed Gündoğdu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-04-21 15:43:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.