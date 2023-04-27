Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan gelen karpuz yüklü TIR'da 62,5 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında arama yaptı. Jandarma ekipleri tarafından gümrük sahasındaki karpuz yüklü TIR'da narkotik köpeği ile yapılan aramada plastik bidonlar içiresinde 62,5 litre sıvı metamfetamin maddesi ile 150 gram skunk bitkisi ele geçirildi.
Jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-04-27 18:51:08
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