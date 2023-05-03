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Minibüste İran'dan getirilen 1,5 milyon liralık saç ele geçirildi

DHA

Minibüste İran'dan getirilen 1,5 milyon liralık saç ele geçirildi


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan peruk yapımında kullanılan orijinal insan saçı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yolcu minibüsünde arama yaptı. Jandarma minibüsteki 1 yolcuya ait poşetler içinde 397 adet orijinal insan saçı ele geçirdi. İran'dan getirildiği belirlenen ve İstanbul'daki Kapalı Çarşı'ya götürüldüğü öğrenilen, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan saça el konuldu. Peruk ve takma saç yapımında kullanılan saçla ilgili gözaltına alınan kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-05-03 11:34:55

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