Afganistanlı 227 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)TÜRKİYE'ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla girip, güvenlik güçleri tarafından yakalanan Afganistanlı 227 kaçak göçmen, Ağrı´dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi´nden alınan Afganistanlı 227 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı´na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Afganistanlı kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları´na ait uçakla ülkelerine gönderildi. Bölgedeki göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmalarının devam edeceği belirtildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-05-10 15:54:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.