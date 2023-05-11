Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi´nden alınan Afganistanlı 227 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı´na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları´na ait uçakla ülkelerine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-05-11 13:58:38
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