Ağrı'da Yeşil Sol Parti 3, AK Parti 1 vekil çıkardı



Ramazan DEMİR / AĞRI,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Ağrı'da Yeşil Sol Parti 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.

Ağrı'da kayıtlı 307 bin 114 seçmenden 223 bin 699'u 1207 sandıkta oy kullandı. 11 bin 442 oyun geçersiz olduğu Ağrı'da 212 bin 256 geçerli oyun 52 bin 381'ini AK Parti, Yeşil Sol Parti 118 bin 686, CHP 22 bin 749, İYİ Parti 3 bin 488, MHP 4 bin 854 oy alırken, bağımsız aday Özgör Harmancı'ya 57 oy çıktı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ağrı'da AK Parti'den Ruken Kilerci (52), Yeşil Sol Parti'den Sırrı Sakık (66), Nejla Demir ve Heval Bozdağ 28'inci dönem milletvekili oldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ RUKEN KİLERCİ

Ruken Kilerci, 1971 yılında Ağrı Patnos'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında AK Parti Bakırköy İlçe Ana Kademe Teşkilat Komisyonu üyeliği yaptı. 2004, 2009 ve 2014 Yerel Seçimleri'nde Küçükçekmece Belediye Meclis üyeliğine seçildi. Encümen Üyeliği, Hukuk Komisyonu Üyeliği ve Belediye Meclis Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2018 Genel Seçimleri'nde İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2018-2021 yılları arasında Genel Merkez Ana Kademe Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak görev yaptı. 2021-2023 yılları arasında ise Genel Merkez Ana Kademe Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak Ak Parti Genel Merkezi'nde görev aldı. Evli ve iki kız çocuk annesidir.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK

Sırrı Sakik, 1 Ağustos 1957 tarihinde Muş'ta doğdu. Bir süre turizmcilik ve daha sonra Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde muhabirlik yaptı. Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Partisi kurucu üyesi oldu. TBMM 19, 23 ve 24'üncü Dönem Muş Milletvekili olan Sakık, 23 ve 24'üncü Dönem Başkanlık Divanı İdare Amirliğinde bulundu. Türkiye-Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Muş'tan bağımsız milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu iptal edilip 1 Haziran 2014 tarihinde tekrarlanan seçimlerde Ağrı Belediye Başkanı seçildi. 2018 Türkiye Genel Seçimleri´nde HDP'nin Manisa milletvekili adayı olmuş ancak seçimi kaybetmiştir. 2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Muş belediye başkan adayı olmuş ancak seçimi kaybetti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-05-15 17:29:00



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