Afganistan uyruklu 136 kaçak göçmen, ülkelerine gönderildi

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren 136 Afganistan uyruklu göçmen, bugün, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 136 kaçak göçmen, jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, uçakla ülkelerine gönderildi.
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 27 charter seferi ile 4 bin 414, tarifeli uçuşlarla ise 8 bin 425 olmak üzere toplam 12 bin 839 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-05-25 14:32:55
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