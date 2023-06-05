Ayakkabı tabanında esrar bulunan 3 İranlı yakalandı

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Ramazan DEMİR/AĞRI,(DHA)-AĞRI'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ve ayakkabı tabanında paketler halinde esrar bulunan 3 şüpheli, pazarlık sırasında polisin baskını ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlı uyruklu 3 kişinin Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Polis, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 3 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, pazarlık sırasında buluşulan noktaya operasyon düzenledi. 3'ü İranlı 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. İran uyruklu kişilerin ayakkabı tabanında, 6 paket halinde toplam 668 gram esrar bulundu. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-06-05 15:28:37



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